Примеры предложений с:1. простое глагольное сказуемое 2. составное глагольное сказуемое 3. составное именное сказуемое по 2-3 примера
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Примеры предложений с:1. простое глагольное сказуемое 2. составное глагольное сказуемое 3. составное именное сказуемое по 2-3 примера
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) На рассвете был туман. Брат учится в институте. Девочка перешла в другую школу. 2)Я начала ходить на курсы по обществознанию. Я хочу пойти в музыкальную школу. 3)Юность всегда самоотверженна. В вагоне оказалось пусто и темно.
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Выполните умножение (2a^2-3b)(a^2+2ab+5b^2) ; (x-y)(x^3+x^2y+xy^2+y^3; (5a-4b)(a^3+2a^2b-5ab^2-3b^3;
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