Примеры предложений с:1. простое глагольное сказуемое 2. составное глагольное сказуемое 3. составное именное сказуемое по 2-3 примера

Гость: Гость:

1) На рассвете был туман. Брат учится в институте. Девочка перешла в другую школу. 2)Я начала ходить на курсы по обществознанию. Я хочу пойти в музыкальную школу. 3)Юность всегда самоотверженна. В вагоне оказалось пусто и темно.