Доклад о растении занесённом в красную книгу краснодарского края

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Та трехлистная – многолетнее растение, которое растет в местах, где редко бывают люди. Тем не менее, полезные свойства известны и широко используются в фармацевтике. Свое название растение получило за наличие трех листов, возвышающихся над землей. Оно, как бы несет вахту на водоеме, возле которого растет. Растение видно издалека даже в темноте. Описание растения Трехлистник имеет широкий ареал распространения. Он встречается в Америке, на Дальнем Востоке, на Кубани. Вахте комфортно возле торфяных болот, озер и различных стоячих водоемах. Совместно с сабельником и белокрыльником принимает участие в заторфовывании местности. В высоту трехлистник достигает не более 40 см. Стебель членистый, ползучий, корневище длинное и толстое. Листья расположены поочередно. Они плотно крепятся к стеблю у основания. Имеют овальную форму. Красивые розовато-белые, иногда фиолетовые, цветки соединены в кистевидное аккуратное соцветие размером до 7 см. Активный период цветения в начале лета. Плоды вахты собраны в округлую коробочку длиной 6-8см. Раскрывается одновременно двумя створками сразу после созревания. Полезные свойства Со всего растения используются исключительно листья. Сбор происходит в сентябре после появления признаков зрелости у семян. Вырывать вахту с корнем категорически запрещено, это всегда приводит к гибели растения. Повторное снятие листов должно быть не ранее, чем через 3 года. Гликозиды – главные составляющие растения, необходимые в народной медицине. Их яркий вкус раздражает рецепторы языка и полости рта, вызывая выделение пищеварительного сока. Появляется аппетит, улучшается пищеварение и работа ЖКТ. Алкалоиды, содержащиеся в растении, оказывают мягкое послабляющее действие на кишечник, а также выполняют противовоспалительную функцию. Настой из трехлистника может быть использован в качестве жаропонижающего средства. Растение занесено в Красную книгу Краснодарского края.