Прими за единичный отрезок длину 6 клеток тетради и отметь на координатном луче точки C (пять шестых) F (одна третья) N (одна вторая) K (одна шестая) T (семь шестых) ПОМОГИТЕ ПЛИИИИЗ!!!!!
Математика
Прими за единичный отрезок длину 6 клеток тетради и отметь на координатном луче точки C (пять шестых) F (одна третья) N (одна вторая) K (одна шестая) T (семь шестых) ПОМОГИТЕ ПЛИИИИЗ!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
От нуля через 1 клетку точка К, еще через одну точка F, еще через одну точка N, затем через две клетки от N - точка С
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