Принц искал по всему свету настоящую принцессу . он объездил 18 царств .Это на 4 меньше , чем королевств.Сколько царств и королевств объездил принц в поисках принцессы?

Математика

Принц искал по всему свету настоящую принцессу . он объездил 18 царств .Это на 4 меньше , чем королевств.Сколько царств и королевств объездил принц в поисках принцессы?

Автор: Гость