Принц искал по всему свету настоящую принцессу . он объездил 18 царств .Это на 4 меньше , чем королевств.Сколько царств и королевств объездил принц в поисках принцессы?
Математика
Принц искал по всему свету настоящую принцессу . он объездил 18 царств .Это на 4 меньше , чем королевств.Сколько царств и королевств объездил принц в поисках принцессы?
Ответ(ы):
Гость:
18 царств , 4королевства и 1 полкоролевство
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