Приоткрытые персиковые губы, узкое лицо и светлая кожа придавали даже некоторую женственность пареньку Запятая перед придавали нужна?

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Приоткрытые персиковые губы, узкое лицо и светлая кожа придавали даже некоторую женственность пареньку Запятая перед придавали нужна?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, запятая тут не нужна
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