Приоткрытые персиковые губы, узкое лицо и светлая кожа придавали даже некоторую женственность пареньку Запятая перед придавали нужна?

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Приоткрытые персиковые губы, узкое лицо и светлая кожа придавали даже некоторую женственность пареньку Запятая перед придавали нужна?

Автор: Гость