Природные зоны горных областей окружающий мир

Окружающий мир
Природные зоны горных областей окружающий мир
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Арктические пустыни тундры леса умеренной зоны лес степь суток тропические влажные леса это вроде все помогла только чем смогла
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