Пришла весна в лес деревья надели зеленый наряд звонко поют птицы на полянке расц??ели яркие цветы записать предложения оформляя их по правилам подчеркнуть главные члены в последнем предложении стрелкпми указать связь слов
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Пришла весна в лес деревья надели зеленый наряд звонко поют птицы на полянке расц??ели яркие цветы записать предложения оформляя их по правилам подчеркнуть главные члены в последнем предложении стрелкпми указать связь слов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пришла весна в лес. Деревья надели зелёный наряд. Звонко поют птицы. На полянке расцвели яркие цветы. На-предлог Полянке-дополнение Расцвели-глагол Яркие-прилагательное Цветы-существительное
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