Пришла весна в лес деревья надели зеленый наряд звонко поют птицы на полянке расц??ели яркие цветы записать предложения оформляя их по правилам подчеркнуть главные члены в последнем предложении стрелкпми указать связь слов

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Пришла весна в лес деревья надели зеленый наряд звонко поют птицы на полянке расц??ели яркие цветы записать предложения оформляя их по правилам подчеркнуть главные члены в последнем предложении стрелкпми указать связь слов

Автор: Гость