Приведи доказательства происхождения пресмыкающихся от земноводных

Биология
Приведи доказательства происхождения пресмыкающихся от земноводных
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И пресмыкающиеся, и земноводные - хладнокровные организмы с трёхкамерным сердцем и двумя кругами кровообращения. Строение поясов конечностей  пресмыкающихся сходно с строением поясов земноводных - две пары пятипалых конечностей. Строение слуховых органов (среднее ухо с барабанной перепонкой и одной слуховой косточкой - стремечком у пресмык., у земноводных - среднее ухо с барабанной перепонкой) и органы зрения (мигательная перепонка ящерицы и мигательная перепонка лягушки) так же имеют сходное строение.
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