Какие требования предъявляют правила дорожного движения к перевозке груза на велосипеде

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По назначению велосипеды бывают дорожные и спортивные. К велосипедам массового использования относятся дорожные велосипеды. Они предназначены для езды по дорогам с различным покрытием. Это – машины, способные к безотказной работе на любых дорогах, при различных климатических условиях, они имеют больший срок службы. Дорожные велосипеды выпускают мужские, женские и подростковые. Не забудь! Велосипед – не самосвал. Он обладает ограниченной прочностью. Например, прочность подросткового велосипеда допускает посадку одного велосипедиста в возрасте до 15 лет и перевозку груза массой до 15 кг. Велосипед нуждается в ежедневном осмотре: в проверке давления воздуха в шинах, правильности центровки колеса, натяжения цепи и спиц, работы тормозов, плотности резьбовых соединений, действия звонка, наличия зеркала заднего вида. При эксплуатации велосипеда образуются зазоры в его ходовых соединениях. Во избежание этого узлы велосипеда систематически регулируют, смазывают, а затем проверяют. Изношенные детали заменяют новыми. В зонах умеренного климата смазывать велосипед нужно один раз, а цепь – два раза в сезон. В зонах с жарким климатом велосипед смазывают два-четыре раза в сезон, цепь – четыре-восемь раз. Для смазки применяют машинное масло.