Сочинение я на народном собрание в Афинах

Гость: Гость:

Приблизительно с 500 по 321 г. до н. э. в Афинском полисе существовала демократическая форма правления. Её называют первой в мире демократической системой[1][* 1]. Любой гражданин имел право (и даже обязанность) участвовать в работе Народного собрания. Как отмечают, в эпоху расцвета афинской демократии около трети граждан одновременно занимали ту или иную государственную должность[2]. Разделения властей в современном понимании не было. По мнению доктора юриспруденции К. Романо, опыт афинской демократии по сей день привлекает внимание учёных больше, чем современные реализации демократии[3]. О современных представительских демократиях "The Guardian" отмечает, что древние афиняне, скорее, назвали бы британскую и американскую политические системы олигархическими[4]. В конце XX века в западном мире прошла кампания по празднованию 2500 лет демократии (от реформ Клисфена 508/507 гг. до н. э.)[5]. В. П. Бузескул подчёркивал правовой характер афинской демократии, где воля народа ограничивалась законом[6]. Древнегреческая демократия была ограниченной демократией только свободных граждан, оставляя без политических прав рабов и женщин, составлявших абсолютное большинство населения, античная демократия была рабовладельческой демократией[7]. Рабы, метэки (иноземцы и освобожденные рабы) и женщины не имели прав граждан и не могли участвовать в управлении государством. Весьма вероятно, что соотношение свободных граждан к рабам было 1:3, поэтому в управлении государством (за вычетом женщин, детей и метэков) участвовали не более 15 % населения. С политической демократией по времени и географическому положению совпала «вершина» классического наследия культуры античности[5]. Мы одни считаем не свободным от занятий и трудов, но бесполезным того, кто вовсе не участвует в государственной деятельности Перикл[8] Историография Править Среди дореволюционных российских антиковедов, исследовавших афинскую демократию, особо выделяется исследователь её становления и развития зачинатель отечественного антиковедения М. С. Куторга, также известны посвящённые данной теме работы В. П. Бузескула. Несмотря на различия во взглядах на её историю, оба они признавали определяющим политическим субъектом Афин демос, а его лидеров — выразителями интересов большинства[1]. Куторга писал: "В своем постепенном и долговременном изучении истории Греции я дошел до вывода, что полития, т. е. гражданство или гражданская община, была высшим государственным строем, до коего достигли древние эллинские республики"[9]. В. П. Бузескул настаивал, что афинская демократия была чисто народным созданием, результатом работы целого ряда деятелей и поколений, а не результатом честолюбия и интриг отдельных личностей[5]. Он видел в ней глубокий гуманистический смысл, заключавшийся в открытости и терпимости к иному мнению, подчеркивал её постепенный, эволюционный характер, особо выделяя эпоху Перикла как период её расцвета[1]. Отмечают, что определяющее влияние на формирование исторических взглядов на афинскую демократию в отечественной историографии имели сочинения Аристотеля, Платона и Фукидида[1]. Анализ важнейших проблем реального функционирования античной демократии является в настоящее время приоритетным вопросом современного антиковедения[1]. Появление Править Современные западные исследователи заостряют внимание на том, что переход к демократии совершался в результате революций, часто через власть тирана[5]. Фукидид со ссылкой на Перикла отмечал, что афиняне создали демократию, не имея никаких примеров для подражания, и под демократией понимают все то, что противодействует возникновению власти кого-то одного или немногих (История. И. 37)[10]. Родоначальником афинской демократии считается Клисфен, проведший в Афинах ряд реформаторских преобразований[11]. Народное собрание Править Высшим органом власти было Народное собрание — экклесия, в котором могли принимать участие все взрослые мужчины, имевшие права гражданства. От участия отстранялись женщины, чужеземцы и рабы. Народное собрание собиралось каждые 8-9 дней, в нём принимали участие несколько тысяч человек (все население Афинского полиса, имевшее право голоса, оценивается современными исследователями в 20-30 тыс. человек). На собрании решались наиболее важные вопросы жизни полиса. Во времена расцвета афинской демократии для того, чтобы позволить беднейшим гражданам оторваться от работы и принимать участие в народном собрании, была введена плата за участие в экклесии в размере примерного дневного заработка ремесленника. Совет пятисот Править В перерывах между собраниями экклесии текущими делами занималось булэ — «совет пятисот». Члены булэ избирались по жребию из граждан не моложе 30 лет, по 50 человек от каждой из 10 фил. Такие 50 человек составляли т. н. пританию, каждая из которых выполняла функции булэ в течение 1/10 части года.