Слова колокольчик,на, опушке,лесной,- составить предложение
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Слова колокольчик,на, опушке,лесной,- составить предложение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На лесной опушке колокольчик.
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