Замените словосочетания сущ.+сущ. на прил.+сущ., в которых прилагательные должны иметь значение "принадлежащий кому-то" Образец: в куртке отца - в отцовой куртке. Дом отца, перед машиной отца, к другу дяди, с подругой тети, уши...
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Замените словосочетания сущ.+сущ. на прил.+сущ., в которых прилагательные должны иметь значение "принадлежащий кому-то" Образец: в куртке отца - в отцовой куртке. Дом отца, перед машиной отца, к другу дяди, с подругой тети, уши собаки, повадки лисы, в сети рыбака, перед норой волка, в комнате Пети, по следам куницы, на столе брата, из книги Игоря. Заранее большое спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отеческий дом, перед отцовской машиной, к дядиному другу, с тетиной подругой, собачьи уши, лисьи повадки, в рыбачьей сети, перед волчьей норой, в Петиной комнате, по куничьим следам(насчет этого не уверен), на братском столе, из Игориной книги (насчет этого тоже не уверен)
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