Замените словосочетания сущ.+сущ. на прил.+сущ., в которых прилагательные должны иметь значение "принадлежащий кому-то" Образец: в куртке отца - в отцовой куртке. Дом отца, перед машиной отца, к другу дяди, с подругой тети, уши...

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Замените словосочетания сущ.+сущ. на прил.+сущ., в которых прилагательные должны иметь значение "принадлежащий кому-то" Образец: в куртке отца - в отцовой куртке. Дом отца, перед машиной отца, к другу дяди, с подругой тети, уши собаки, повадки лисы, в сети рыбака, перед норой волка, в комнате Пети, по следам куницы, на столе брата, из книги Игоря. Заранее большое спасибо!

Автор: Гость