Составьте квадратное уравнение корни которого равны -5 и 7
Алгебра
Составьте квадратное уравнение корни которого равны -5 и 7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X²+2x-35=0 не за что
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