Два лыжника шли друг за другом на расстоянии 200 метров со скоростью 100метров в мин ??аждый. Когда лыжники стали подниматься в гору, скорость каждого стала уменьшаться до 60 м в мин. Какое расстояние стало между ними

Математика

Два лыжника шли друг за другом на расстоянии 200 метров со скоростью 100метров в мин ??аждый. Когда лыжники стали подниматься в гору, скорость каждого стала уменьшаться до 60 м в мин. Какое расстояние стало между ними

Автор: Гость