Два лыжника шли друг за другом на расстоянии 200 метров со скоростью 100метров в мин ??аждый. Когда лыжники стали подниматься в гору, скорость каждого стала уменьшаться до 60 м в мин. Какое расстояние стало между ними
Математика
Два лыжника шли друг за другом на расстоянии 200 метров со скоростью 100метров в мин ??аждый. Когда лыжники стали подниматься в гору, скорость каждого стала уменьшаться до 60 м в мин. Какое расстояние стало между ними
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)200:100=2(мин)- время сближения. 2) 100-60=40(м|мин)-скорость сближения. 3)40*2=80(м)- расстояние на которое они сблизились. 4)200-80=120(м)- расстояние при подъёме в гору.
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