Решить неравенство: 2(3х+4)+1,5gt;х-1
Алгебра
Решить неравенство: 2(3х+4)+1,5gt;х-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2(3x+4)+1,5>x-1 6x+8+1.5>x-1 6x-x>-1-8-1.5 5x>-10.5 x>-2.1 x∈(-∞;-2.1)
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