У Карлсона было 40 литров варенья. Он съел четвертую часть всего варенья. Сколько л??тров варенья съел Карлсон?
Математика
У Карлсона было 40 литров варенья. Он съел четвертую часть всего варенья. Сколько л??тров варенья съел Карлсон?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40:4=10(л) Ответ :10 литров
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