У Карлсона было 40 литров варенья. Он съел четвертую часть всего варенья. Сколько л??тров варенья съел Карлсон?

Математика

У Карлсона было 40 литров варенья. Он съел четвертую часть всего варенья. Сколько л??тров варенья съел Карлсон?

Автор: Гость