(5x^2+x-1)^2-(5x^2+x-1)-2=0

Алгебра
(5x^2+x-1)^2-(5x^2+x-1)-2=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5x²+x-1)²-(5x²+x-1)-2=0 , биквадратное уравнение. замена переменной:  5x²+x-1=t t²-t-2=0 t₁=-1, t₂=2 обратная замена: t₁=-1, x²+x-1=-1. x²+x=0. x*(x+1)=0. x=0  или х+1=0 х=0 или =-1 t₂=2, x²+x-1=2, x²+x-3=0. D=13 ответ: x₁=0,x₂=-1, 
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