Срочно!!! пожалуйстааа решить графические уравнение. 1) 3^х= 4 - х 2) 4^х + х = 3 3) 2^х + 2 = 3х + 5
Математика
Срочно!!! пожалуйстааа решить графические уравнение. 1) 3^х= 4 - х 2) 4^х + х = 3 3) 2^х + 2 = 3х + 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ графическим способом может быть только приближённым. Точное решение только в первом, самом простом вопросе. Х = 1
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