Как обозначается аварийная остановка автотранспорта?
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Как обозначается аварийная остановка автотранспорта?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знак аварийной остановки, выставляемый позади транспортного средства, представляет собой равносторонний треугольник белого цвета с размером стороны не менее 400 мм и красной каймой ( ширина каймы 50 мм), устанавливаемый вертикально непосредственно на проезжую часть. Знак может быть и в виде полого складного треугольника из планок красного цвета шириной 50 мм. [1]
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