Помогите расставить знаки препинания номер 289

Гость: Гость:

Метель не плачет,а скулит ,ноет и стонет. Грибы лезут из влажной,но тёплой земли. Белка песенки поёт , и орешки всё грызёт. Берёзки , осинки начинают сыпать на молодые ёлочки,золотые и красные пятачки. Неожиданно,полил сильный дождь ,но быстро перестал.