Помогите расставить знаки препинания номер 289

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Помогите расставить знаки препинания номер 289
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Метель не плачет,а  скулит ,ноет и стонет. Грибы лезут из влажной,но тёплой земли. Белка песенки поёт , и орешки всё грызёт. Берёзки , осинки начинают сыпать на молодые ёлочки,золотые и красные пятачки. Неожиданно,полил сильный дождь ,но быстро перестал.
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