Приведи примеры подтверждающие важность сохранения в природе рептилий
Биология
Приведи примеры подтверждающие важность сохранения в природе рептилий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда речь заходит об охране рептилий, многие не придают ей особого значения. Что поделаешь, оберегать обезьян и орлов куда интереснее, чем каких-то змей. Для них во всем мире создано лишь несколько заповедников. В полной мере разделяя беды земноводных, рептилии имеют ряд собственных проблем. Крокодильи и змеиные кожи являются ценным сырьём для кожевенной индустрии. Варанов, удавов, питонов, гремучих змей и крокодилов десятками тысяч добывают ради их красивой кожи. Сегодня во многих странах этот промысел взят под контроль, однако он малоэффективен, и контрабандная торговля кожами процветает.
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