Приведите примеры с чередованием гласных в корне слова; с чередованием согласных в корне слова .
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Приведите примеры с чередованием гласных в корне слова; с чередованием согласных в корне слова .
Ответ(ы):
Гость:
Прилагать-приложить загар-загорать прут-пруд лук-луг
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