Приведите примеры значения культуры халифата по истории срочно!! Дам 10 баллов за лучший ответ
История
Приведите примеры значения культуры халифата по истории срочно!! Дам 10 баллов за лучший ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
алгебра Адмирал и цифры является арабскими Авиценна Ибн Сина арабский мыслитель врачеватель кордовский халифат и в 14 веке были библиотеки имелось ночное освещение около миллиона экземпляров книг
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