Приведите уравнение (2х-4)(х+1)=3х+2 к виду ах^2+bx+c=0 и выпишите его коэффициенты

Алгебра

Приведите уравнение (2х-4)(х+1)=3х+2 к виду ах^2+bx+c=0 и выпишите его коэффициенты

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