Приведите уравнение (2х-4)(х+1)=3х+2 к виду ах^2+bx+c=0 и выпишите его коэффициенты
Алгебра
Приведите уравнение (2х-4)(х+1)=3х+2 к виду ах^2+bx+c=0 и выпишите его коэффициенты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2x-4)(x+1)=3x+2 2x^2+2x-4x-4-3x-2=0 2x^2-5x-6=0 a=2; b=-5; c=-6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Отметить галочкой строчку,где все слова с непроизносимыми согласными 1) лестница,??олнце,чудесный2) праздник,проказник,чувства 3) честный,известный...
Алгебра
ДАЮ 30 БАЛЛОВ! Найдите значение параметра p,если известно,что прямая х=2 является о??ью симметрии графика функции y=(p-3)х^2+2px-2
Биология
Русский язык