Приведите уравнение (2х-4)(х+1)=3х+2 к виду ах^2+bx+c=0 и выпишите его коэффициенты

Алгебра
Приведите уравнение (2х-4)(х+1)=3х+2 к виду ах^2+bx+c=0 и выпишите его коэффициенты
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2x-4)(x+1)=3x+2 2x^2+2x-4x-4-3x-2=0 2x^2-5x-6=0 a=2; b=-5; c=-6
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