Приведите выражение к многочлену стандартного вида: (2х^2-5)^2+(x^3+3)^2-x^4(x+2)^2
Алгебра
Приведите выражение к многочлену стандартного вида: (2х^2-5)^2+(x^3+3)^2-x^4(x+2)^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4х^4-10х+25+х^6+6х^3+9-х^4(х^2+4х+4)=4х^4-10x+x^6+6x^3-x^6-4x^5-16x^4+34=-10x+6x^3-4x^5-16x^4
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