4метра+ 27 дециметров-1 метор 83 сантиметра

Математика
4метра+ 27 дециметров-1 метор 83 сантиметра
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 метра 27 дм = 67 дм 1метр83сант= 9,3 дм 67-9,3=57,7
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