Растительное масло заливают в бутылки 450 грамм сколько будет заполнено бутылок и ??колько граммов масла останется если нужно разлить а 1 кгс. b2g в 10 кгц 16 К 750 г

Математика

Растительное масло заливают в бутылки 450 грамм сколько будет заполнено бутылок и ??колько граммов масла останется если нужно разлить а 1 кгс. b2g в 10 кгц 16 К 750 г

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