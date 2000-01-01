Растительное масло заливают в бутылки 450 грамм сколько будет заполнено бутылок и ??колько граммов масла останется если нужно разлить а 1 кгс. b2g в 10 кгц 16 К 750 г
Математика
Растительное масло заливают в бутылки 450 грамм сколько будет заполнено бутылок и ??колько граммов масла останется если нужно разлить а 1 кгс. b2g в 10 кгц 16 К 750 г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 1000 : 450 = 2 бутылки и остаток = 100 грамм б) 2000 : 450 = 4 бутылки и остаток = 200 грамм в) 10000 : 450 = 22 бутылки и остаток = 100 грамм г) 16750 : 450 = 37 бутылки и остаток = 100 грамм
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