Сочинение на тему лучший подарок начинается есть ручка и предложения
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Сочинение на тему лучший подарок начинается есть ручка и предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для меня лучший подарок это чтобы на мой день рождения пришла какая-нибудь звезда и она бы или спела или станцевала для меня.Надеюсь я правильно поняла вопрос
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