Укажите падеж всех сущ. Усердней с каждым днём гляжу в словарь. в его столбцах мерцают искры чувства. в подвалы слов не раз сойдёт искусство. держа в руке свой потайной фонарь.

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Укажите падеж всех сущ. Усердней с каждым днём гляжу в словарь. в его столбцах мерцают искры чувства. в подвалы слов не раз сойдёт искусство. держа в руке свой потайной фонарь.

Автор: Гость