Укажите падеж всех сущ. Усердней с каждым днём гляжу в словарь. в его столбцах мерцают искры чувства. в подвалы слов не раз сойдёт искусство. держа в руке свой потайной фонарь.
Русский язык
Укажите падеж всех сущ. Усердней с каждым днём гляжу в словарь. в его столбцах мерцают искры чувства. в подвалы слов не раз сойдёт искусство. держа в руке свой потайной фонарь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Днем (твор. пад.), словарь (вин. пад.), столбцах (предл. пад), искры (имен. пад.), чувства (род. пад.), подвалы (вин. пад.), слов (род. пад.), искусство (имен. пад.), руке (дат. пад.), фонарь (вин. пад).
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