Две автомашины движутся навстречу друг другу . Скорость одной 63км/ч , а другой - 88км/ч . Определить скорость сближения автомашин

Математика

Две автомашины движутся навстречу друг другу . Скорость одной 63км/ч , а другой - 88км/ч . Определить скорость сближения автомашин

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