Две автомашины движутся навстречу друг другу . Скорость одной 63км/ч , а другой - 88км/ч . Определить скорость сближения автомашин
Математика
Две автомашины движутся навстречу друг другу . Скорость одной 63км/ч , а другой - 88км/ч . Определить скорость сближения автомашин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость сближения = сумме скоростей V сближения = 63 + 88 = 151 км\час Ответ: скорость сближения 151 км\час
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