Расскажи о художественных рассказах и научно-познавательных текстах. Сформулиру?? своими словами, чем они отличаются друг от друга. Спасибо!

Гость: Гость:

Как принято говорить что художественный рассказ в окружаешем мире это-рассказ или текст в котором описывается растение,животное и таму подобное.а научно-позновательный текст,это текст-в котором рассказывается любой природный или факт другой категории. СОВЕТУЮ НАПИСАТЬ ВОТ ТАК!!!!!!!!!!!