Расскажи о художественных рассказах и научно-познавательных текстах. Сформулиру?? своими словами, чем они отличаются друг от друга. Спасибо!

Окружающий мир
Расскажи о художественных рассказах и научно-познавательных текстах. Сформулиру?? своими словами, чем они отличаются друг от друга. Спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как принято говорить что художественный рассказ в окружаешем мире это-рассказ или текст в котором описывается растение,животное и таму подобное.а научно-позновательный текст,это текст-в котором рассказывается любой природный или факт другой категории. СОВЕТУЮ НАПИСАТЬ ВОТ ТАК!!!!!!!!!!!
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