СРОЧНО. Если бы нынешние люди попали на необитаемый остров. на 1 страницу.
Литература
СРОЧНО. Если бы нынешние люди попали на необитаемый остров. на 1 страницу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То я бы взяла с собой 5 вещей Дом,семью,машину,магазин и самолёт!!!)))
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