Помогите очень нужно!!!!!!! Отметь предложения в которых допущена ошибка в употреб??ении деепричастного оборота а) Возвращаясь домой, мне стало грустно б)Не снимая шляпы, она прошла в гостиную в) Проделав упражнение неск...
Русский язык
Помогите очень нужно!!!!!!! Отметь предложения в которых допущена ошибка в употреб??ении деепричастного оборота а) Возвращаясь домой, мне стало грустно б)Не снимая шляпы, она прошла в гостиную в) Проделав упражнение несколько раз, он остановился Г) Исследуя причины, вызвавшие изменения климата, мнения ученых разделились Исправь ошибки и запиши предложения правильно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) возвращаясь домой, я загрустил в) выполнив упражнение несколько раз, он остановился
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