Турист прошел 2 /5пути какую часть пути ему осталось пройти? Какая часть пути больш??? на сколько?
Математика
Турист прошел 2 /5пути какую часть пути ему осталось пройти? Какая часть пути больш??? на сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ему осталось пройти 3\5 пути 3\5 пути больше 2\5 пути на 1\5
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