Какая соль какой массы получилась при нейтрализации 200 г 24,5 % раствора фосфорной к??слоты с помощью 224 г 25 % раствора гидроксида калия?
Химия
Какая соль какой массы получилась при нейтрализации 200 г 24,5 % раствора фосфорной к??слоты с помощью 224 г 25 % раствора гидроксида калия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(H3PO4)=200г/100%*24,5%=49г; n(H3PO4)=m(H3PO4)/M(H3PO4)=49г/98г/моль=0,5моль; m(KOH)=224г/100%*25%=56г; n(KOH)=m(KOH)/M(KOH)=56г/56г/моль=1моль; существует 3 варианта реакции: (1)H3PO4+3KOH=K3PO4+3H2O; (2)H3PO4+2KOH=K2HPO4+2H2O; (3)H3PO4+KOH=KH2PO4+H2O. n(H3PO4):n(KOH)=1:2 следовательно по отношению подходит 2ая реакция, значит образуется K2HPO4; m(K2HPO4)=n(K2HPO4)*M(K2HPO4)=0,5моль*174г/моль=87г.
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