Какая соль какой массы получилась при нейтрализации 200 г 24,5 % раствора фосфорной к??слоты с помощью 224 г 25 % раствора гидроксида калия?

Химия

Какая соль какой массы получилась при нейтрализации 200 г 24,5 % раствора фосфорной к??слоты с помощью 224 г 25 % раствора гидроксида калия?

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