Очень легкая задача 25 балов! Но нужно расписать что и как!!!! Ширина прямоугольника на 5 см меньше его длины. Какой должна быть ширина прямоугольника, чтобы выплатить было не меньше 36 см?
Математика
Очень легкая задача 25 балов! Но нужно расписать что и как!!!! Ширина прямоугольника на 5 см меньше его длины. Какой должна быть ширина прямоугольника, чтобы выплатить было не меньше 36 см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х см - длина ширины, тогда получаем:х(х+5)≥36x²+5x-36≥0D=25+144=13²x₁=(-5+13)/2=4.x₂=(-5-13)/2=-9(X-4)(x+9)≥0x∈(-∞;-9]и[4;+∞)т.к. ширина не может юыть отрицательной, тоОтвет: х≥4
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