Очень легкая задача 25 балов! Но нужно расписать что и как!!!! Ширина прямоугольника на 5 см меньше его длины. Какой должна быть ширина прямоугольника, чтобы выплатить было не меньше 36 см?

Математика

Очень легкая задача 25 балов! Но нужно расписать что и как!!!! Ширина прямоугольника на 5 см меньше его длины. Какой должна быть ширина прямоугольника, чтобы выплатить было не меньше 36 см?

Автор: Гость