Купили 5 стульев и з табуретки по одиковой цене.за стулья заплатили 600 рублей.сколько одна табуретка
Математика
Купили 5 стульев и з табуретки по одиковой цене.за стулья заплатили 600 рублей.сколько одна табуретка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цена одной табуретки двести рублей
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