Продолжите предложения: Мария, одевавшая брата в кафтан, ......... Надевая сюртук, о?? .........
Русский язык
Продолжите предложения: Мария, одевавшая брата в кафтан, ......... Надевая сюртук, о?? .........
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Упала на землю забыл портфель
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
География
Флаг болгарии такой же как и у россии,но вместо синей полосы-зеленая.французский флаг состоит из вертикальных полос синей,белой и красной полос,а н...
Математика
Растительное масло заливают в бутылки 450 грамм сколько будет заполнено бутылок и ??колько граммов масла останется если нужно разлить а 1 кгс. b2g ...