Привести дроби к наименьшему общему знаменателю, сделать (б), пожалуйста срочно
Математика
Привести дроби к наименьшему общему знаменателю, сделать (б), пожалуйста срочно
Ответ(ы):
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Б)2/3;5/6и7/12 низ 12 8/12;10/12и7/12
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