Вычислите значение «к» , если графику функции y =k/x принадлежат следующие точки: a) A (8; 2)……….. c) B (-6; 4)………… b) C (0,5; 6) …….. d) M (1/3; 9)……..

Математика
Вычислите значение «к» , если графику функции y =k/x принадлежат следующие точки: a) A (8; 2)……….. c) B (-6; 4)………… b) C (0,5; 6) …….. d) M (1/3; 9)……..
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А)2=k/8 k=16 b)4=k/-6 k=-24 c)6=k/0,5 k=3 d)9=k/ 1/3 k=3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Пожалуйста помоги про Гарри Поттера задача: В одном галеоне-17 сиклей, а в одном сикле-29 кнатов. Гарри хочет разменять один галеон сотней монет. У...
Ответить
Математика
Х/5=1400-900 х-30=1000-200
Ответить
География
Объясните зависимость характера течения от рельефа реки Миссисипи?
Ответить
Математика
1) 4,5x-1,4<7,6 2)3x-1,2>3,3
Ответить
Математика
График какой функции является возрастающим: a) y = -√x b) у = х3 – 27 c) y=2-x
Ответить