Вычислите значение «к» , если графику функции y =k/x принадлежат следующие точки: a) A (8; 2)……….. c) B (-6; 4)………… b) C (0,5; 6) …….. d) M (1/3; 9)……..
Математика
Вычислите значение «к» , если графику функции y =k/x принадлежат следующие точки: a) A (8; 2)……….. c) B (-6; 4)………… b) C (0,5; 6) …….. d) M (1/3; 9)……..
Ответ(ы):
Гость:
А)2=k/8 k=16 b)4=k/-6 k=-24 c)6=k/0,5 k=3 d)9=k/ 1/3 k=3
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