Привести пример взаимодействия тихого океана и суши
География
Привести пример взаимодействия тихого океана и суши
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воды океана постоянно взаимодействует с окружающей сушей. Берега под воздействием воды разрушаются, со временем становясь более изрезанными. Чем более мягкими породами сложена суша, тем быстрее происходит разрушение берегов и изменение береговой линии. Вода, испаряющаяся с поверхности океана, образует облака, которые приносят на сушу осадки.
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