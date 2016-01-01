Придумайте название газете, которая бы выходила в губернском городе, и напишите з??метку о розыске молодого разбойника Владимира Дубровского

Литература
Придумайте название газете, которая бы выходила в губернском городе, и напишите з??метку о розыске молодого разбойника Владимира Дубровского
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДолорДак. Уважаемые читатели!Разыскивается Владимир Дубровский.Прошу при его нахождение позвоните на номер +79192513484.
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