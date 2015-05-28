Привести примеры ЧС техногенного характера в Республике Башкортостан

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28.05.2015 в 11 час. 48 мин. на автодороге Акъяр-Новочеркасск возле н.п. Новый Зирган Хайбуллинского района Республики Башкортостан произошло ДТП с участием двух автомобилей: Тойота Камри государственный регистрационный номер C 579 MA 102 RUS и ВАЗ-2115 государственный регистрационный номер Т 756 ХТ 102 RUS. Пострадало 8 человек, из них погибло 5 человек.