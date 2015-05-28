Привести примеры ЧС техногенного характера в Республике Башкортостан
Другие предметы
Привести примеры ЧС техногенного характера в Республике Башкортостан
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28.05.2015 в 11 час. 48 мин. на автодороге Акъяр-Новочеркасск возле н.п. Новый Зирган Хайбуллинского района Республики Башкортостан произошло ДТП с участием двух автомобилей: Тойота Камри государственный регистрационный номер C 579 MA 102 RUS и ВАЗ-2115 государственный регистрационный номер Т 756 ХТ 102 RUS. Пострадало 8 человек, из них погибло 5 человек.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Математика
Математика
За 30 тетрадей заплатили 6000 рублей. Сколько нужно заплатить за 12 карандашей, если к??рандаш стоит на 300 рублей дороже?