Признаки сложносочинённого предложения. Признаки сложноподчинённого предложения. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!

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Признаки сложносочинённого предложения. Признаки сложноподчинённого предложения. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предложения, входящие в их состав, связываются сочинительным союзом:      а) соединительным (и, да, ни - ни, тоже, также);      б) противительным (а, но, да, зато, же);      в) разделительным (или, либо, не то - не то, то ли - то ли). Выражают:      а) явления, происходящие одновременно;      б) явления, следующие одно за другим;      в) явления противопоставленные;      г) причину и следствие;      д) возможность одного явления из названных;      е) чередование явлений .

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