Признаки сложносочинённого предложения. Признаки сложноподчинённого предложения. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!

Гость: Гость:

Предложения, входящие в их состав, связываются сочинительным союзом: а) соединительным (и, да, ни - ни, тоже, также); б) противительным (а, но, да, зато, же); в) разделительным (или, либо, не то - не то, то ли - то ли). Выражают: а) явления, происходящие одновременно; б) явления, следующие одно за другим; в) явления противопоставленные; г) причину и следствие; д) возможность одного явления из названных; е) чередование явлений .