СРОЧНО!! ПОМОГИТЕ! Укажите предложение, в котором инфинитив (начальная форма глагола) выполняет иную синтаксическую роль, чем в остальных предложениях. 1. Буратино сел ждать, когда вырастет дерево. 2. Не нужно забывать, что ...

Русский язык
СРОЧНО!! ПОМОГИТЕ! Укажите предложение, в котором инфинитив (начальная форма глагола) выполняет иную синтаксическую роль, чем в остальных предложениях. 1. Буратино сел ждать, когда вырастет дерево. 2. Не нужно забывать, что Буратино шел всего первый день от рождения. 3. Чтобы не проговориться, он стащил с головы колпачок и затолкал его в рот. 4. Без труда нельзя честно жить.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. ждать- обстоятельство цели : сел (зачем?) ждать
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