Масса m горячей воды 0,1кг температура гор. воды t1 61цельсия,масса холодной воды m1 0,1кг начальная температура хол. воды t2 23цельсия. температура смеси 40градусов цельсия( смешали хол. и гар. воду) на фото сделать 4,5 задани...

Физика
Масса m горячей воды 0,1кг температура гор. воды t1 61цельсия,масса холодной воды m1 0,1кг начальная температура хол. воды t2 23цельсия. температура смеси 40градусов цельсия( смешали хол. и гар. воду) на фото сделать 4,5 задание. даю 20 баллов.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масса горячей воды m= 0.1 кг. Начальная температура холодной воды t2 = 23°C Температура смеси t = 40°C Количество теплоты, отданное горячей водой Q1. Q1 = cmΔT = cm(t1-t) = cm(61-40) = 21cm =   = 21 К * 4,19 кДж/(кг*К) * 0,1 кг =  8,80 кДж Масса холодной воды m1 = 0.1 кг. Начальная температура горячей воды t1 = 61°C Количество теплоты, полученное холодной водой Q2. Q2 = cm1ΔT = cm1(t-t2) =  cm1(40-23) = 17cm1 = 17 К * 4,19 кДж/(кг*К) * 0,1 кг = 7,12 кДж Количество теплоты, отданное горячей водой Q1 (8,80 кДж) больше, чем количество теплоты, полученное холодной водой  Q2 (7,12 кДж). Это связано не с разностью масс и теплоемкостей (в данном случае они одинаковы), а  с разницей начальных температур t1 и t2 и температурой получившейся смеси t.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Объясните 2 и 4 положения. Приведите примеры
Ответить
Литература
Люди отгадайте загатку что видеш что не вилеш?а
Ответить
Математика
1*+3*+5*=111 что вставить
Ответить
Русский язык
Составить схему слов Ирина горка ворона
Ответить
Математика
Подберите 4 дроби 4/9
Ответить