Масса m горячей воды 0,1кг температура гор. воды t1 61цельсия,масса холодной воды m1 0,1кг начальная температура хол. воды t2 23цельсия. температура смеси 40градусов цельсия( смешали хол. и гар. воду) на фото сделать 4,5 задани...

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Масса горячей воды m= 0.1 кг. Начальная температура холодной воды t2 = 23°C Температура смеси t = 40°C Количество теплоты, отданное горячей водой Q1. Q1 = cmΔT = cm(t1-t) = cm(61-40) = 21cm = = 21 К * 4,19 кДж/(кг*К) * 0,1 кг = 8,80 кДж Масса холодной воды m1 = 0.1 кг. Начальная температура горячей воды t1 = 61°C Количество теплоты, полученное холодной водой Q2. Q2 = cm1ΔT = cm1(t-t2) = cm1(40-23) = 17cm1 = 17 К * 4,19 кДж/(кг*К) * 0,1 кг = 7,12 кДж Количество теплоты, отданное горячей водой Q1 (8,80 кДж) больше, чем количество теплоты, полученное холодной водой Q2 (7,12 кДж). Это связано не с разностью масс и теплоемкостей (в данном случае они одинаковы), а с разницей начальных температур t1 и t2 и температурой получившейся смеси t.