Люди отгадайте загатку что видеш что не вилеш?а

Литература
Люди отгадайте загатку что видеш что не вилеш?а
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Vfyghvtdtbhvtdtvub vfyghvtdtbhvtdtvub hefihffedfojvheihfviiht vfyghvtdtbhvtdtvub hefihffedfojvheihfviiht TNT hgyjhg ☺☺☺☺☺☺☺vfyghvtdtbhvtdtvub
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