Мягкая рухлять название в 15-18 в

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Мягкая рухлять название в 15-18 в
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«Мягкая рухлядь» , название пушнины в 15 — начале 18 вв. в России. ««Мягкая рухлядь» » выступала не только как товар, но и как денежный эквивалент. Использовалась царским правительством в виде пожалований и наград служилым людям и иноземцам.
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