Во время практической работы учитель химии Гелий Аргонович предложил ученикам определить плотность любого вещества на выбор: мел, сахар, речной песок. Вася выбрал речной песок. Он насыпал в предварительно взвешенную чашку песок...

Химия
Во время практической работы учитель химии Гелий Аргонович предложил ученикам определить плотность любого вещества на выбор: мел, сахар, речной песок. Вася выбрал речной песок. Он насыпал в предварительно взвешенную чашку песок (его масса оказалась равна 5 граммам), затем высыпал вещество из чашки в мерный цилиндр (при этом он ничего не просыпал) и замерил объем (он составил 3,9 мл). Рассчитайте, какое значение плотности получил Вася. После этого Вася нашел плотность песка в справочнике. Она оказалась равна 2,5 г/см3. Объясните, почему Вася не получил такое значение для плотности? Как надо было провести эксперимент, чтобы получить табличное значение плотности, используя при этом только упомянутое выше оборудование?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вася ошибся с объёмом. Его расчётные данные оказались меньше почти в два раза (где-то 1,28 гсм3). Он не учёл, что песчинки не плотно прилегают друг к другу. Можно пойти путём Архимеда. Залить мерный цилиндр водой, а после всыпать песок. перелить оставшуюся воду в чашку, вытрясти из цилиндра песок, а после вновь влить воду в цилиндр. Объём вытесненной воды будет равен объёму песка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помогите 30 баллов.........
Ответить
География
Перевести численный масштаб в именованный: 1:10 000; 1:20 000 000; 1:5000; 1:300 000; 1:750 000; 1:200 000 000 Перевести именованный в численны...
Ответить
Қазақ тiлi
Дополни предложения на казахском : Маған дос керек ,өткені... Менің досым жақсы, с??бебі.... Мен досымды сыйлаймын , өткені... .
Ответить
Қазақ тiлi
Сөздерге өздік етістің тиісті жұрнақтарын жалғап, cөйлем құрап жазыңдар Ки, жу, о??а, тазала, сүрт, бу
Ответить
Русский язык
Помогите составить рассказ из 10 предложений
Ответить