Во время практической работы учитель химии Гелий Аргонович предложил ученикам определить плотность любого вещества на выбор: мел, сахар, речной песок. Вася выбрал речной песок. Он насыпал в предварительно взвешенную чашку песок...
Химия
Во время практической работы учитель химии Гелий Аргонович предложил ученикам определить плотность любого вещества на выбор: мел, сахар, речной песок. Вася выбрал речной песок. Он насыпал в предварительно взвешенную чашку песок (его масса оказалась равна 5 граммам), затем высыпал вещество из чашки в мерный цилиндр (при этом он ничего не просыпал) и замерил объем (он составил 3,9 мл). Рассчитайте, какое значение плотности получил Вася. После этого Вася нашел плотность песка в справочнике. Она оказалась равна 2,5 г/см3. Объясните, почему Вася не получил такое значение для плотности? Как надо было провести эксперимент, чтобы получить табличное значение плотности, используя при этом только упомянутое выше оборудование?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вася ошибся с объёмом. Его расчётные данные оказались меньше почти в два раза (где-то 1,28 гсм3). Он не учёл, что песчинки не плотно прилегают друг к другу. Можно пойти путём Архимеда. Залить мерный цилиндр водой, а после всыпать песок. перелить оставшуюся воду в чашку, вытрясти из цилиндра песок, а после вновь влить воду в цилиндр. Объём вытесненной воды будет равен объёму песка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Перевести численный масштаб в именованный: 1:10 000; 1:20 000 000; 1:5000; 1:300 000; 1:750 000; 1:200 000 000 Перевести именованный в численны...
Қазақ тiлi
Дополни предложения на казахском : Маған дос керек ,өткені... Менің досым жақсы, с??бебі.... Мен досымды сыйлаймын , өткені... .
Қазақ тiлi
Сөздерге өздік етістің тиісті жұрнақтарын жалғап, cөйлем құрап жазыңдар Ки, жу, о??а, тазала, сүрт, бу
Русский язык