Перевести управление в примыкание. 1. Говорит со вздохом - 2. Поднимешь с трудом - 3. Расстались с миром - 4. Рассказывал со смехом - 5. Идти с песней - 6. Заверить с успехом - 7. Кричит с радостью -
Русский язык
Перевести управление в примыкание. 1. Говорит со вздохом - 2. Поднимешь с трудом - 3. Расстались с миром - 4. Рассказывал со смехом - 5. Идти с песней - 6. Заверить с успехом - 7. Кричит с радостью -
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.говорить вздыхая. 2. Поднимать с трудом. 3.Мирно расстаться 4. Смешно рассказывать. 5. Петь шагая 6.Успешно заверить. 7. радостно кричать. По моему, так должно быть.
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