Перевести управление в примыкание. 1. Говорит со вздохом - 2. Поднимешь с трудом - 3. Расстались с миром - 4. Рассказывал со смехом - 5. Идти с песней - 6. Заверить с успехом - 7. Кричит с радостью -

Русский язык

Перевести управление в примыкание. 1. Говорит со вздохом - 2. Поднимешь с трудом - 3. Расстались с миром - 4. Рассказывал со смехом - 5. Идти с песней - 6. Заверить с успехом - 7. Кричит с радостью -

Автор: Гость